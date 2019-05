Ecologisti, trasversali e giovani. Così i verdi hanno ammazzato la sinistra radicale

In Europa la sinistra radicale è moribonda, travolta anche dall’onda verde alle ultime elezioni europee. Secondi in Germania e Finlandia, terzi in Francia subito dopo Macron e Le Pen, quarti in Regno Unito dove superano i conservatori e oltre il 10% in Irlanda, Lussemburgo e Austria, aumentano in Belgio, Svezia, Paesi Bassi, ottenendo un seggio insperato in Portogallo nonostante il Pessoas-Animais-Natureza fosse abituato a percentuali da prefisso telefonico. Al Parlamento europeo saranno il quarto eurogruppo con 69 seggi, 19 in più dei 50 ottenuti nel 2014 e potrebbero entrare per la prima volta nella maggioranza con liberali, socialisti e popolari. La teoria di chi studia i fenomeni politici è che una parte rilevante del successo dei verdi sia dovuta alla contemporanea discesa della sinistra radicale che ha ottenuto solo 38 seggi su 751 e sarà l’ultimo eurogruppo dell’Europarlamento. In 14 stati su 28 l’estrema sinistra non esiste e solo in 7 Paesi UE ha ottenuto più di un seggio. Non è più vista come la novità in grado di cambiare lo status quo. L’elettorato storico e i giovani che votano per la prima volta hanno passato in parte ai verdi il testimone della politica capace di inseguire un’utopia. «La causa verde è trasversale, non impone di schierarsi in un recinto politico definito come invece spinge a fare il voto a sinistra. Per questo la causa ambientalista ha attirato con più facilità i giovani che tradizionalmente il primo voto lo danno a partiti radicali o comunque contrari allo status quo. I giovani di oggi non sono più legati alle ideologie classiche come destra e sinistra, non si sentono per forza legati a una comunità così ristretta» spiega Alice Masoni, ricercatrice di comunicazione politica alla Vrije Universiteit Brussel.

E dire che cinque anni fa esplose il fenomeno della sinistra populista: Podemos in Spagna e Syriza in Grecia, erano diventati il simbolo di una sinistra capace di attrarre i giovani e prendere tanti consensi. Da una parte il linguaggio populista/nazionalista di Pablo Iglesias, dall’altro la promessa di Alexis Tsipras di liberare la Grecia dalla politica di austerity. Questi due modelli avevano portato alla nascita di partiti di sinistra radicale competitivi in tutta Europa: dalla Polonia alla Slovenia. Addirittura una lista senza classe dirigente ed elettorato con un leader straniero, L’altra Europa per Tsipras è riuscita a superare il 4% eleggendo tre eurodeputati.«Però la spinta propulsiva della sinistra radicale si è fermata con il referendum indetto da Tsipras nel 2015 per 'approvazione il piano proposto dalla troika (Commissione europea, Banca Centrale Europea Fondo Monetario Internazionale,ndr) per ripagare i creditori internazionali in cambio di un nuovo finanziamento», spiega Jacopo Custodi dottorando di ricerca alla Normale di Pisa in scienze politiche e sociologia, specializzato nello studio della sinistra radicale e l’identità nazionale «Il 60% dei greci vota no e Syriza in una notte ribalta il voto, tornando nei ranghi, smettendo di essere un partito ribelle e abbandonando l’idea di cambiare lo status quo».

Cinque anni dopo neanche Podemos è messa meglio. Anche se resta il partito di sinistra più forte d’Europa ha abbandonato sempre più la componente di populismo di sinistra che ha garantito tanti voti in passato.«All’inizio usavanto messaggi ambigui e trasversali che potevano arrivare a tutti poiché generici: la lotta contro la casta e la corruzione sono due dei tanti temi studiati a tavolino da Iglesias con tanto di inchieste telefoniche e sondaggi per tastare il polso della popolazione», chiarisce Custodi. «Ora il discorso di Podemos è diventato più classista: parla molto più di welfare e politiche sociali, attaccando i ricchi come fossero il nemico». Senza contare lo spostamento a sinistra del Partido Socialista Obrero Español di Pedro Sanchez che ha costretto il partito di Iglesias a posizioni sempre più radicali. «Il cittadino spagnolo di sinistra ma moderato si rivede in Sanchez anche perché Podemos si è mostrato molto vicino alla questione catalana e la maggior parte della popolazione spagnola è favore della Spagna Unita. A questo bisogna aggiungere la paura dell’ottimo risultato di Vox, il partito di ultradestra che in Spagna ha fatto scattare l’idea del voto utile verso i socialisti visti come unico argine», spiega Masoni.