Juan Guaidó a Linkiesta: “Maduro non governa, sopravvive al potere. Voglio riportare la democrazia in Venezuela”

Come risponde alle accuse che la descrivono come un fantoccio degli Stati Uniti?

Nell'Assemblea nazionale del Venezuela abbiamo intrapreso azioni politiche secondo la nostra attuale costituzione per ripristinare la democrazia e lo stato di diritto nel nostro paese. Le decisioni sono state prese dai parlamentari venezuelani, in Venezuela.

Per tale motivo abbiamo avuto il sostegno della maggior parte delle democrazie americane ed europee. La maggior parte dei paesi latinoamericani con cui condividiamo legami storici e culturali ha costituito il Gruppo Lima nell'agosto 2017 per sostenere lo sforzo di ri-democratizzazione del Venezuela. Da parte degli Stati Uniti c'è stato un sostegno bipartisan al Congresso per la politica di pressione diplomatica ed economica della Casa Bianca. E lo stesso nel Parlamento europeo. Pertanto, in Venezuela non c'è conflitto tra imperialisti e antimperialisti, né tra sinistra e destra, nemmeno tra i chavisti e gli anti-chavisti. Questa è la lotta di un popolo contro una dittatura e qualsiasi sostegno che riceveremo per ripristinare la nostra democrazia sarà ben accolto.

Cosa proverà a cambiare nella nazione?

Porre fine a questa dittatura e all’usurpazione. Questo è il primo passo concreto ed essenziale.

Ha mai pensato di iniziare un tavolo di discussione con Maduro?

Abbiamo partecipato agli sforzi di dialogo e negoziazione in diverse occasioni con il regime di Maduro. Lo abbiamo fatto all'interno e all'esterno del Venezuela, in privato e anche pubblicamente. Da solo e con un accompagnamento internazionale. La conseguenza invariabile in tutti questi processi è stata la stessa: alla fine di ogni processo ci sono più prigionieri politici e meno diritti per i cittadini. Non possiamo prestarci a una nuova manovra di questo tipo.

Se Maduro avesse voluto facilitare un dialogo, avrebbe potuto liberare i prigionieri politici. Non l'ha fatto. Non rifiutiamo un dialogo, ma la nostra posizione è molto chiara: qualsiasi accordo che non preveda la cessazione dell'usurpazione sarà considerato un provvedimento ritardato per mantenere la dittatura.