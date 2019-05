Perché rottamare Di Maio è il più grande errore che i Cinque Stelle possano fare

La realtà, in soldoni, è che Di Maio di colpe ne ha pochine. Ha portato a casa quel che doveva portare a casa, dal reddito di cittadinanza al decreto dignità, sino al terribile spazzacorrotti. Ha inciso, molto più di Salvini, sulle nomine del società partecipate dello Stato. Ha tenuto il punto, per quanto ha potuto, contro un alleato più esperto e avvezzo alla gestione del potere. Il tutto con esperienza e competenze di base pari a zero, tutte da costruire on the job. Chiedete a chiunque abbia avuto a che fare con Di Maio in questi mesi: come minimo vi parlerà di uno che sta imparando a fare il ministro e il vicepremier alla velocità della luce. Cosa volevate di più, dandogli tutte quelle responsabilità senza alcuna preparazione, cari Cinque Stelle?

Il problema semmai è vostro, quindi. Ed è connaturato alla natura stessa del Movimento, alla mistica dei dilettanti al potere e allo sbaraglio, all’idea malsana di teleguidarli dall’esterno, come fossero pedine intercambiabili, alla velleitaria e granitica certezza che non serva allenamento al potere, che non sia necessario conoscere cosa sia, prima di averci a che fare. Un partito serio, oggi, non darebbe un calcio nel sedere a Di Maio - piaccia o meno, l’unica figura strutturata a disposizione del Movimento, ora come ora - ma lo puntellerebbe il più possibile. Gli affiancherebbe le teste migliori possibili. Lo libererebbe dalla solitudine del Capo. Lo sosterrebbe come mai prima, nel momento più difficile. Ed eliminerebbe ogni ambiguità nei processi decisionali, lasciando che il Capo faccia davvero il Capo, pur con tutta la collegialità del mondo.

Sostituzioni da politburo sovietico e processi sommari tramite piattaforme digitali non serviranno a nulla. Saranno mero artificio simbolico per dare in pasto all’elettorato il capro espiatorio di turno e per mettere al suo posto un altro dilettante peggio di Di Maio, sia esso Fico o Di Battista, o chi volete voi, vittima delle medesime ambiguità, della medesima inesperienza, del medesimo, disfunzionale, assetto politico. Deve cambiare il Movimento, semmai. E deve farlo in fretta. Strutturandosi con organismi e processi decisionali trasparenti. Dando vita a un poderoso processo di formazione politica delle sue classi dirigenti. Smettendo di vivere la politica come un reality, soggetto al televoto costante del pubblico pagante. Persino Berlusconi, dopo lo scorno del 1994, capì che il partito di Publitalia era una scelta fallimentare, e che le regole della politica valevano anche per Forza Italia. I Cinque Stelle sono ancora in tempo per capirlo. Se faranno fuori Di Maio, con ogni probabilità, ne perderanno un bel po’.