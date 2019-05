A Zurigo non uscire la sera, a Copenhagen non comprare scarpe: la classifica dei prezzi nelle città del mondo

La città più indicata per la vita di coppia? Secondo il World’s Prices elaborato da Deutsche Bank è Zurigo. Qui è bene trovare un partner presto, stare a casa insieme, mangiare e guardare la televisione. Uscire la sera per un appuntamento, spiegano sarebbe troppo caro. Non va tanto meglio a Oslo, Copenhagen, Helsinki e Tokyo. Se proprio si vuol girare con la propria metà, si consiglia di trasferirsi al Cairo: qui tutto costa pochissimo e in più ci sono le piramidi da vedere.

Sono alcuni dei suggerimenti, più o meno scherzosi, che gli analisti della banca tedesca traggono dal loro studio sul costo della vita nei maggiori centri urbani mondiali. Una ricerca che, da otto anni, fa una mappatura di come e quanto si spende a seconda delle latitudini, individuando classifiche per prezzi e offerte. E facendo anche scoperte interessanti: per esempio, che Zurigo non è più la città con gli stipendi più alti. Nel 2019 è stata battuta da San Francisco, nuova capitale cui mandare il cv. Ma la città svizzera resta sempre al comando della classifica generale della qualità della vita, contando su un’offerta di servizi imbattibile che Milano, la prima in Italia ma la 35esima nel mondo si sogna (tanto per capirsi, i milanesi sono appena sotto agli ateniesi). Del resto è la più cara per chi volesse fare una vacanza mordi e fuggi, perfino più di Zurigo, Madrid e Londra. Molto meglio, per questo aspetto, Istanbul, mentre le birrette e le sigarette, per chi avesse il vizio, vanno prese a Lagos o a Manila (le meno costose di tutti), ma mai e poi mai a Melbourne (la più cara per queste cose).

Se poi dovesse capitare di far cadere il proprio cellulare per terra (in questo caso un iPhone), state attenti che non succeda in Brasile, o n Turchia. Qui comprarli nuovi costa più che in ogni parte del mondo. Se proprio dovete cambiarlo, andate in Nigeria o, e questo appare inspiegabile, negli Usa, che sono i secondi meno cari in assoluto.