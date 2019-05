Proteggere la famiglia: ecco perché è importante

Ognuno ha qualcuno di caro da proteggere, può trattarsi di un compagno, della moglie, dei propri figli o magari dei propri genitori ormai anziani. I modi in cui queste persone dipendono da noi variano da famiglia a famiglia, in certi casi, oltre a garantire una stabilità economica, può essere che il nostro contributo sia importante a livello morale, fisico, psicologico. Pensiamo al caso della famiglia Ferri in cui il padre Daniele rappresenta il pilastro della stabilità economica mentre la moglie Rebecca oltre a dare il suo contributo a livello economico, si occupa in prima persona della gestione della casa e della crescita ed educazione dei figli.

Cosa possono fare Daniele e Rebecca per tutelare la propria figlia di 4 anni e il piccolo fratellino in arrivo?

