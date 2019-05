Raimo, Riotta, e lo strano vizio degli intellettuali che regalano voti a Salvini

Sta di fatto che la macchietta dell’elettore di destra becero, ignorante, se non geneticamente cattivo, è innanzitutto vecchia. È già stata usata per quasi vent’anni con gli elettori di Berlusconi, di cui adesso a sinistra molti hanno nostalgia in quanto amanti del modernariato e ed ex spettatori di Drive In.

E inoltre, in tempi di polarizzazione del dibattito (un modo scientifico per dire che siamo tutti incarogniti su Facebook, mentre qualcuno è specializzato in incarognimento su Twitter) è esattamente speculare a quella del “sontuoso attico di Nuova York” che usa Diego Fusaro quando parla del cosiddetto “establishment”, dei “poteri forti”, eccetera. Sono esattamente la stessa cosa. Macchiette dell’ideologia. Meme. Equivalgono al gattino coi baffi da Hitler. A Omar Souleyman che sotto alle sue meravigliose tastiere deliranti appare in ogni contesto, dalle piramidi a Parigi. Tranquilli, Di Maio non ha perso perché tutti gli davano del "bibitaro" sui social.

Sono tutte rappresentazioni perfettamente funzionali, anche se con le migliori intenzioni, al discorso populista, che (appunto come spiegato qui) si nutre di una radicalizzazione social molto libera nei contenuti, ma utilizzabile e utilizzata, in genere non dai moderati.

La parola “autocritica” sa di muffa, è vero. Autoanalisi non si può senti'. Ma analisi della realtà ci sta. Forse è meglio della Nutella (anche perché fase orale per fase orale, sui post di cibo c'è già Salvini) e dei meme.