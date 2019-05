Elezioni mai: ecco chi sono i Cinque Stelle che non vogliono mollare Salvini

Nelle ore più agitate e complicate per il M5S nel Transatlantico prende forma una novità. Non si tratta di una corrente ma poco ci manca. Non si tratta insomma di una corrente strutturata con tanto di capo, modello Prima Repubblica come quando i dorotei si riunivano nello stesso ristorante nel solito giorno della settimana per fare o disfare un esecutivo colpendo amici e nemici della Balena Bianca.

Qui ovviamente il discorso è diverso, è passata un’eternità da quella stagione. Ora si chatta fino a notte fonda o si organizzano le truppe nei gruppi whatapp. In questo contesto passeggiando per Montecitorio crescono sempre di più le voci all’interno dei Cinque Stelle favorevoli a proseguire l’esperienza di governo con Matteo Salvini. Ma quale ritorno anticipato alle urne? No, no. Qualcuno arriva a dire che la corrente “Forza Salvini” annovererebbe circa 100 deputati. In sostanza, la metà del gruppo alla Camera. E la stessa cosa si può dire per Palazzo Madama. E allora non importa se i rapporti di forza siano mutati e l’esecutivo sia ribaltato. Qui il refrain è sempre lo stesso: «Governiamo con Salvini e facciamo tesoro degli errori dell'ultimo mese e mezzo».