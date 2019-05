Commissione Europea, Weber o Barnier? La guerra tra Merkel e Macron è finta, l’isolamento dell’Italia è reale

Da un anno Manfred Weber si prepara per diventare il nuovo presidente della Commissione europea, ma non lo sarà. È vero, è il capo del Ppe, il partito che ha preso più voti alle ultime elezioni europee. È vero, Jean-Claude Juncker esattamente cinque anni fa fu eletto proprio perché si presentò come Spitzenkandidaten del partito più votato, sempre il Ppe. È vero, ha passato gli ultimi quindici anni nel Parlamento europeo conoscendo a menadito la politica di Bruxelles e Strasburgo. È tutto vero, ma per la prima volta popolari e socialisti non possono fare come hanno sempre fatto, perché insieme non hanno abbastanza parlamentari per controllare l’Europarlamento e spartirsi le poltrone. Per raggiungere il magic number della maggioranza assoluta dei seggi, 376, servono i 105 voti dei liberali. Ovvero l’unico eurogruppo che ha presentato sette possibili candidati alla presidenza, e non uno, proprio perché è contrario al metodo del candidato di partito.

Dietro c’è la regia di Emmanuel Macron che ha già un manifesto, un nome, una strategia e la forza di portare avanti tutti e tre. Il nome è Michel Barnier, l’uomo che ha negoziato per la Commissione europea la Brexit, ma lo tiene nascosto perché teme il veto dell’unico sponsor di Weber: Angela Merkel. Se il presidente francese non vuole il tedesco Weber e la cancelliera tedesca non vuole il francese Barnier il nome di compromesso potrebbe essere la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, danese, per ragioni di parità di genere e geografia politica. Ufficialmente è lei il nome proposto da Macron agli altri leader europei, ma la sensazione è che sia la carta da bruciare per poter rilanciare Barnier. Il nome potrebbe accontentare tutti: è del Ppe, è francese, ha gestito bene la Brexit, ma soprattutto non è Weber. Il candidato tedesco non piace ai leader Ue perché considerato un politico di serie B: non ha mai governato un Paese, una regione, una città, ma per quindici anni ha fatto carriera nel Parlamento europeo. La sua posizione economica è troppo dura per i socialisti e la sua proposta di Unione europea è troppo conservatrice per i liberali. Non proprio Il nome perfetto per Il Rinascimento di Macron. Né il profilo adatto per togliere l'etichetta di eurocrate al presidente della Commissione. E il dubbio che la Merkel lo appoggi per il suo poco carisma è lecito.

All’ultimo Consiglio europeo il presidente della Repubblica francese si è comportato come Mattarella. Nelle sue personalissime consultazioni ha visto tutti in ordine di importanza: a pranzo con Pedro Sanchez e Antonio Costa, i premier di Spagna e Portogallo per assicurarsi l’appoggio dei socialisti europei. Non a caso dopo l'incontro Costa ieri ha detto che Weber causa “ostilità” al Parlamento europeo per le sue posizioni sull’auserity. Poi Macron ha incontrato i leader dei Paesi del gruppo di Visegrad per capire se avrà un ostacolo a Est. Un tè con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per tastare gli umori degli altri leader e capire se fare subito la prima mossa. Infine l’incontro con Merkel che ha ribadito l’appoggio a Weber. Chi è l’unico leader europeo importante che non è stato consultato? Sì, proprio lui, Giuseppe Conte. Perché l’unica certezza di questo trono di spade europeo è che l’Italia non metterà bocca sulla nomina. Sul cordone sanitario ai sovranisti concordano Merkel e Macron che dal trattato di Aquisgrana del 22 gennaio non sembrano più così in sintonia.