Lo psicodramma del Pd: al governo coi Cinque Stelle, o all’opposizione di un governo Salvini-Meloni?

Punta alla crisi, Salvini, anche perché sa che nella peggiore delle ipotesi, la manovra la farà qualcun altro. Pd e Cinque Stelle, per l’appunto, a sostegno di un governo del presidente che, nei sogni di Mattarella, avrebbe Mario Draghi come premier, l’unica figura in grado di far scendere lo spread solo con la sua presenza e di ricondurre a più miti consigli qualunque falco a Bruxelles. “Dopo di me, Salvini” diventerebbe il nuovo “whatever it takes”. Sogni, per l’appunto. Perché per ora non sembra esserci la volontà di Draghi a bere l’amaro calice, seppur con la promessa di una futura ascesa al Quirinale, sulle orme di Ciampi. Mario Monti insegna: il destino dei salvatori della patria è spesso inglorioso, soprattutto in Italia.

Ecco allora che per il disegno di Mattarella le cose si complicano: Pd e i Cinque Stelle sosterrebbero un esecutivo Cottarelli, per dire, con Salvini e Meloni che cannoneggiano dall’opposizione ogni singolo giorno che viene in terra? Si prenderebbero in carico l’onere di una manovra di tagli e tasse, magari con un aumento dell’Iva o un’imposta patrimoniale? Soprattutto, quanto resisterebbero alle fronde interne, dopo anni passati a chiamarsi grullini e pidioti? Difficile, quasi impossibile.

Eppure, a meno di limitarsi a pregare che Conte resista, non ci sono che queste due strade: o abbandonarsi all’idea che Salvini porti l’Italia a Visegrad. O sacrificarsi per scongiurare questo scenario, e portare a casa perlomeno l’obiettivo minimo di Draghi alla presidenza della Repubblica. Di questo dovrebbe parlare il Pd, in fondo. Perché volente o nolente, anche in questa legislatura, si ritrova col cerino in mano. Vogliamo parlarne, o continuiamo a fare finta di niente?