Salvini, lascia stare la Le Pen: il modello da seguire si chiama Sarkozy

Riportare ordine nelle periferie, ripulirle dai delinquenti con il Kaercher, smantellare gli accampamenti di clandestini a Calais, espellere chi non ha diritto di vivere nel Paese. Basterebbe un po’ di memoria storica per ricordare che questi erano slogan e propositi che fecero la fortuna di Nicolas Sarkozy, l’uomo della destra gaullista che voleva farla finita con il buonismo nazional popolare del presidente in carica, Chirac, e arginare i primi sintomi di ascesa del Front National.

Ma Sarkozy, l’amerikano, con la kappa, come fu soprannominato, un teorico della tolleranza zero in salsa francese, era anche l’uomo del liberismo in economia, della riforma dello Stato, della competitività internazionale, dei solidi agganci all’Europa tanto da rimediare la bocciatura del Trattato Costituzionale con il Trattato di Lisbona, forse il risultato migliore della sua presidenza. Poi vennero gli scandali, il colossale errore della guerra in Libia, le disinvolture con il lusso e le vacanze, il gossip sulle sue avventure amorose e infine la cocente sconfitta.

Forse una rilettura del personaggio Sarkozy, o meglio dei suoi discorsi e dei suoi programmi, al netto di difetti ed errori, sarebbe utile per chi, come Matteo Salvini, ha oggi il vento in poppa e si sente ormai il grande timoniere, confortato da un trenta per cento reale e non mediatico. Una rilettura che andrebbe dritta a cogliere la differenza fra capo popolo e leader, fra interesse elettorale e interesse generale, fra sogni e promesse da vendere al Paese un tanto al chilo e responsabile valutazione della collocazione internazionale ed europea dell’Italia.