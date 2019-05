Ecco dove si pagano di meno le tasse sulle plusvalenze finanziarie

E se si azzerasse l’aliquota di imposta sulle plusvalenze ottenute dagli investimenti in titoli di stato italiani? Da mesi si parla sempre più spesso di questa ipotesi. La legge italiana sulla tassazione dei guadagni da investimenti finanziari prevede un’aliquota del 12,5% per i nostri titoli di stato (Bot, BTp, CCT, Ctz) e del 26% per gli altri strumenti finanziari (azioni, fondi comuni, valute e obbligazioni societarie). Un'aliquota alta o bassa? Per capirlo basta guardare i dati della ricerca condotta dalla Banca d’Italia che fornisce un’interessante panoramica sulla tassazione delle plusvalenze finanziarie nei vari paesi europei.

