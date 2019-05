Attenzione: i terrapiattisti sono convinti che gli alberi non esistano

Non solo la Terra è piatta, sostengono i terrapiattisti. Anche gli alberi, aggiungono, non sono davvero alberi. Sarebbero in realtà cespugli.

La teoria, un po’ assurda ma molto semplice, prevede che quelli che oggi sono considerati alberi sarebbero, in realtà, delle versioni mini di piante gigantesche che in passato si estendevano per chilometri in altezza, dominando la Terra. Le nostre sequoie sarebbero, al confronto, della semplice erbetta, il sottobosco minore di un bosco antico e ormai scomparso.

Un’ipotesi bizzarra, buona forse per qualche fantasy che, però, ha trovato la sua strada su Youtube, con un video del 2016 che, nonostante sia stato cancellato, è stato copiato, riprodotto, tradotto e continua a essere diffuso. Insomma, ha preso piede.