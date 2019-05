Achille Occhetto: «Salvini? Gioca sulle paure. La sinistra? Basta dire che è morta»

Questa ondata nera però si è inserita nello spazio vuoto lasciato dalla sinistra italiana…

Non c’è dubbio che nell’insieme, come ho sollevato nel mio libro La lunga eclissi: Passato e presente del dramma della sinistra, l’insorgere dei populisti in Italia e in Europa è dovuto alle politiche sbagliate delle sinistre, sia moderate sia quelle social-democratiche, che sono state subalterne alle politiche neoliberiste. Nel momento in cui si è aperta una crisi nel modello di sviluppo neoliberista, che ha lasciato sul campo molte miserie e diseguaglianze, la sinistra non era pronta a prendere in mano la bandiera dell’alternativa al modello di sviluppo neocapitalista e alla globalizzazione a direzione neoliberista. In questo vuoto è passato il populismo, non solo in Italia: questo è avvenuto negli Stati Uniti, Francia e in gran parte d’Europa.

Nel complesso, quale è stata la ricetta vincente del leader leghista?

La Lega ha giocato su temi molto semplici e di facile realizzazione, anche se estremamente a basso livello politico e culturale. Ha giocato sulla paura delle persone, suscitandola in modo eccessivo rispetto alla realtà: girando per l’Italia mi sono imbattuto in paesi con neanche un immigrato dove ti senti dire che hanno paura di un invasione. C’è stata anche una costruzione mediatica di una realtà inesistente, sulla quale si è creata la paura. L’altro elemento, tipico dei populisti e delle forze autoritarie nei momenti di crisi, è quello di creare un nemico per dare sicurezza a chi è spaventato o si trova in una situazione di difficoltà.

Come si tradurranno questi risultati in termini europei?

L’elemento positivo di questa tornata elettorale è che in Europa, per quello che era stato il grande annuncio su cui ha giocato anche Salvini - per dire: “dopo potremo fare quel che vorremmo” -, il ribaltamento delle forze europeiste non c’è stato. Quest'ultime, malgrado ci sia stato un aumento delle forze sovraniste (la vittoria della Le Pen in Francia e di Salvini in Italia), sono comunque in maggioranza, impedendo così ai sovranisti di attentare alla politica europea. Che cambierà, tuttavia, per altri motivi, in quanto all’interno dello schieramento europeista vedremo delle soluzioni diverse da quelle che abbiamo visto fino adesso: il centro della maggioranza era l’alleanza, popolari e social-democratici, mentre adesso la nuova versione sarà formata dai liberali e molto probabilmente dai verdi. Per concludere, l’altro segnale positivo delle elezioni europee, come segnalato da molti sondaggisti, sta nel fatto che le giovani generazioni sono venute in soccorso dell’Europa: i giovani hanno votato per l’Europa. Possiamo dire quindi che le suddette paure e i citati nazionalismi, sono più dentro le vecchie generazioni.