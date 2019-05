Linkiesta è sempre più verde: da oggi nasce Greenkiesta

PER LEGGERE GREENKIESTA CLICCA QUI

Ve l’avevamo detto che i venerdì verdi andavano avanti, no? Che non ci saremmo fermati alle elezioni europee. Che il nostro impegno per raccontare quanto la questione ambientale - che comprende clima, rifiuti, energia, acqua, aria e tutela dell’ecosistema - sia la questione centrale del nostro tempo non si sarebbe fermato. Che avremmo continuato a raccontare, giorno dopo giorno, i problemi e le soluzioni per rendere il Pianeta un po’ più verde e meno grigio, a denunciare quel che non va e a mettere in luce quel che funziona, affinché si possa prendere a esempio.

È per questo che abbiamo deciso di fare dei nostri venerdì verdi un appuntamento quotidiano. Di più: di far nascere un sito nel sito che possa consentirvi di trovare ogni giorno qualcosa da leggere sull’ambiente. L’abbiamo chiamato Greenkiesta e da oggi è online. È ancora un cantiere, lo sappiamo. E se vorrete darci suggerimenti su come migliorare le cose saremo ben felici di riceverli.

Quel che possiamo promettervi è che questa pagina ha l’ambizione di diventare, ogni giorno che passa, il punto di riferimento per chi ha a cuore il pianeta, per un ambientalismo pragmatico e innovativo, consapevole che crescita economica e sostenibilità ambientale, nel tempo che viviamo, non sono concetti che si contrappongono, ma sono fine e mezzo di un medesimo orizzonte di sviluppo.

Buona lettura!

PER LEGGERE GREENKIESTA, CLICCA QUI