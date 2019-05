Evasione fiscale, illegalità e altro debito: ecco come Salvini vuole rompere coi Cinque Stelle e prendersi tutto

Ancora un condono fiscale. Ancora deficit. Ancora debito. Ancora niente investimenti. Ancora guerre con l’Europa. E, assieme, una vaga promessa di tagliare le tasse ai ricchi. Questa, in estrema sintesi, le ricette leghiste per far crescere l’Italia, così come le ha presentate Matteo Salvini al ministro dell’economia Giovanni Tria, nell’incontro di ieri. E davvero c’è da sperare che siano un pretesto per litigare coi Cinque Stelle, per far cadere il governo, tornare al voto e fare poi qualcosa di completamente diverso. Perché se questo è il cambiamento, il meglio del meglio che può produrre la nuova forza egemone della politica italiana, siamo messi peggio di quanto crediamo.

Prima cosa: il cambiamento dov’è? Non serve uno storico dell’economia per accorgersi che le ricette prospettate dai cervelloni leghisti e dal loro Capitano sono il best of delle manovre dei governi targati Silvio Berlusconi, né più né meno, quelle che nel primo decennio degli anni 2000 ci siamo sorbiti otto volte su dieci e che non ci hanno mai fatto crescere - record europeo - sopra i due punti di Pil, aumentando nel contempo la propensione all’evasione fiscale, le sacche di illegalità e l’indisciplina di bilancio.