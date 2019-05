Mesa Noa, la sfida alla grande distribuzione arriva da una piccola coop sarda

È la fine del 2017 quando il progetto inizia a prendere forma all’interno di Sardegna che Cambia, da un’idea del fondatore dell’associazione Terre Colte, Massimo Planta, due realtà molto attive nella creazione di reti di economia etica e solidale. Oggi Mesa Noa conta 80 soci, destinati a crescere nel breve periodo per raggiungere un nucleo minimo di personale assunto di circa 300 iscritti. E il campo da gioco, quello isolano, ha tutte le carte in regola perché si raggiunga il risultato fissato: si tratta di un territorio in cui la produzione locale del “fatto a mano” – dall’artigianato al food – è ancora viva, ma necessita di un punto di riferimento che lo supporti nella sua battaglia contro la Grande distribuzione organizzata (Gdo), che toglie il fiato alle piccole e medie imprese in loco.

Per questo motivo i soci di Mesa Noa saranno allo stesso tempo proprietari, gestori e clienti dell’emporio, seguendo il modello del socio-consumatore, per cui chiunque voglia entrare a far parte del progetto deve versare una quota di associazione stabilita in 5 quote da 25 euro. Ma non basta: come vuole la tradizione degli empori collaborativi, se si vogliono acquistare i prodotti distribuiti da Mesa Noa è necessario che il socio presti tre ore di lavoro volontario gratuito al mese. «Questo meccanismo – spiega Tiziana Diana, tra i fondatori del progetto - consentirà di autogestire la stessa cooperativa, tenendo bassi i costi del personale, che risultano i maggiori in questo genere di attività».

Secondo, è il produttore a stabilire i prezzi. «Se il produttore fa un prezzo ci fidiamo del fatto che sia effettivamente quello che gli serve per poter sostenere il costo del suo lavoro. A ciò si aggiunge un ricarico di circa il 20% stabilito dalla cooperativa per coprire i costi vivi: affitto, utenze e altri costi per reggere la struttura», prosegue Diana.