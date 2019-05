La sfida del servizio civile: obbligatorio o volontario?

«Propongo di creare un corpo di servizio civile, poiché questo tipo di lavoro assume un valore preciso, concreto, non solo per contrastare la crisi odierna ma perché è lo strumento per creare una futura ricchezza nazionale». Sono parole del trentaduesimo presidente americano, Franklin D. Roosevelt che, per contrastare la coda lunga della Grande Depressione, nel 1933 raccolse 275.000 volontari in una delle più straordinarie esperienze di mobilitazione civica, il “Civilian Conservation Corps”. Cosa possiamo imparare da questa esperienza?

Possiamo imparare che tutti si dichiarano d’accordo sulla generatività e sulla capacità di creare valore del servizio civile. Inevitabilmente, però, ogni volta che si riapre il dibattito è su un'altra questione – accadde anche al tempo, per Roosevelt - che i sentieri si dividono: lasciarlo a una libera scelta o renderlo obbligatorio? Volontario o obbligatorio che sia, il servizio civile fa discutere (anche in nostri politici, pensiamo alle ripetute proposte della Lega per un ritorno all'obbligatorietà) e suscita crescenti aspettative nelle giovani generazioni. È un bene che sia così.

Tante le motivazioni del sì, altrettante le ragioni del no. Vediamole.