William McCallum ci è riuscito: “Ecco come si fa a vivere senza plastica”

Non possiamo fare a meno della plastica. La usiamo per contenere l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, e i rifiuti che buttiamo. Ma quasi sempre i bicchieri e le posate di plastica le usiamo solo una volta, il tempo di un pranzo. Oppure per 12 minuti, il tempo medio di utilizzo di una borsa di plastica, più o meno il tragitto casa supermercato. Poi l buttiamo e non ci pensiamo più. Ma non sparisce anzi. Oltre dodici milioni di tonnellate di plastica invadono ogni anno l’oceano, uccidendo oltre un milione di uccelli e centomila mammiferi marini. Gli animali fortunati che sopravvivono se la mangiano e così finisce di nuovo nei nostri piatti, sotto forma di microplastica. Entro il 2050, nel mare ci sarà più plastica che pesce. E se vi dicessero che si può veramente farne a meno? L’inglese William McCallum, responsabile di Oceans Greenpeace nel Regno Unito ha appena scritto un libro “Vivere senza plastica” (HarperCollins), pubblicato il 23 maggio. Non è solo una guida per ridurre al minimo il nostro consumo di plastica quotidiano: dal bagno alla cucina, passando per l’ufficio. Ma un appello per far sì che ogni individuo sia il responsabile del cambiamento. «Se ci pensate le bottiglie di plastica sono così stupide che non dovremmo averle nella nostra società. Solo nel Regno Unito usiamo 35 milioni di bottiglie di plastica ogni giorno. Perché continuiamo a comprarle? ».

Ecco McCallum, come si fa a vivere senza plastica?

Purtroppo al momento è troppo difficile vivere senza plastica. E non possiamo farne a meno perché a noi consumatori non viene concessa questa scelta per colpa delle aziende e dei politici che permettono ancora di produrne così tanta. La cosa migliore che possiamo fare è far capire alle multinazionali che questi livelli di produzione sono insostenibili per il nostro pianeta e dobbiamo invitarli a ridurli, e di molto.

C’è qualcosa che possiamo fare nel nostro piccolo?

Tutto. Prima bisogna rinunciare a quelli che io chiamo i “Big Four”: bottiglie, bicchieri, sacchetti e cannucce di plastica. Per ognuna di queste esiste un’alternativa riutilizzabile. Basta questo per avere un enorme impatto sul vostro inquinamento plastico quotidiano. Ma la rivoluzione può essere fatta guardando alla plastica che abbiamo nelle stanze delle nostre case.

Bene, parliamo di cucina e bagno.

Per esempio potete lavare i vestiti all’interno di una sacca per raccogliere le microparticelle di plastica che sono dannose e causano il 30% dell’inquinamento negli oceani. Oppure sostituire il normale shampoo con uno solido. Anche in cucina si può fare molto. Siamo così abituati a comprare imballaggi in plastica per avvolgere il nostro cibo che neanche ce ne accorgiamo.

Ma dovremo pur mangiare.

Certo, ma perché non farlo in un modo più organizzato? Ad esempio comprando all’ingrosso o assicurandoci che gli imballaggi che stiamo comprando siano riutilizzabili nel lungo periodo. Andate nei luoghi in cui vendono alimenti che si possono portare via e usate sacchetti di carta se andate nel vostro mercato rionale. Per esempio io mi faccio sempre il pranzo a casa per evitare di acquistarlo fuori. Nel Regno Unito undici miliardi di oggetti in plastica sono prodotti solo per il pranzo da portare via.