“Dammi due grammi di efficacia drogante”: perché la Cassazione non ha capito nulla della cannabis legale

“Efficacia drogante”. Con la sentenza della Cassazione sulla vendita della cannabis legale non solo si è data una probabile botta a un settore commerciale che, dopo la legge 242 del 2016, si muoveva (1500 imprese, un giro di 150 milioni di euro), ma muove tre passi nel caos sul resto. Limite massimo 0, 2 per cento di Thc, una tolleranza fino allo 0, 6 per cento. Ma solo per chi coltiva. E per i derivati? Oli, saponi, caramelle, muesli? Tutti offrono risposte ma nessuno sa niente, perché tutto dipende dalla formula usata dalla Cassazione, che è perfetta per tutto.

Tutto ha la sua efficacia drogante: alcol, sigarette, certo, ovvio. E ce l’ha anche, chessò, leggere il Saggio sulla visione degli spiriti di Schopenhauer, ascoltare Fantastic Negrito, la meditazione yoga, gli esicasmi, e le melanzane fritte. I tre nei sulla spalla della vicina di banco (è tornato il caldo Alleluia). Siamo in uno di quei casi meravigliosi in cui il Legislatore postula sulla soggettività delle persone. Non parla di cose, ma di stati interni.