Misteri medievali: come e perché si diffuse la moda delle “poulaine”, le scarpe appuntite?

Certo, alcune spiegazioni a tutto questo ci sono. Per esempio, la punta lunga rappresentava uno status symbol. I ricchi, attraverso la sua lunghezza, rendevano chiaro anche il loro livello di benessere. Fatta per impedire i movimenti, dimostrava che il proprietario non avesse bisogno di faticare e muoversi in fretta, grazie alle sue ricchezze. Era un segnale immediato che, all’epoca, chiunque avrebbe saputo cogliere.

In ogni caso, se il Medioevo vede, di solito, un approccio sobrio alla moda, la poulaine rappresenta un’eccezione. Come si scrive qui, forse la ragione di questa esuberanza va cercata negli eventi che hanno preceduto la sua diffusione, cioè nella pestilenza che aveva decimato l’Europa. “La peste aveva lasciato dietro di sé un mondo di persone in lutto. Queste scarpe, con la loro bizzarria, legate come erano alla moda e alla disponibilità monetaria, rappresentavano una terapia per la scomparsa improvvisa di 25 milioni di persone”, spiega Jackie Keily, curatore del Museo di Londra.

Oppure, evitando la psicologia spicciola, erano morte solo quelle che avevano gusti buoni.