Tien An Men, trent’anni dopo: “Chissà come sarebbe andata, se i sovietici avessero fatto come i cinesi”

«Tien An Men? È un pezzo della nostra storia, uno snodo fondamentale per capire il mondo in cui viviamo oggi». Massimo Nava quando legge il presente ha sempre un occhio rivolto al passato. Editorialista, saggista, romanziere, Nava è soprattutto il cronista che ha raccontato per il Corriere della Sera alcuni dei momenti chiave della nostra storia recente, dalla caduta del Muro di Berlino alla guerra in ex Jugoslavia. Uno dei pochi capace di fondere memoria e cronaca, di tessere fili che collegano eventi apparentemente lontani e che, assieme, riescono a spiegare il presente. Come la caduta del Muro di Berlino, del 9 novembre dello stesso anno. O la caduta del ponte di Mostar, evento simbolo del conflitto balcanico: «Gli eventi del 1989 non sono la fine della storia, come ha detto con un po’ di avventatezza Francis Fukuyama - riflette Nava -; ma è la Storia che è ricominciata, che si è "scongelata", dopo cinquant’anni di guerra fredda».

Partiamo da Tien An Men, da quel 4 di giugno. È lì che l’89 comincia a essere l’anno delle rivoluzioni?

No, in realtà. C’erano già stati grandi movimenti in Europa, quell’anno. Solidarnosc aveva appena stravinto le elezioni legislative, Austria e Ungheria avevano aperto i loro confini, aprendo un varco nella Cortina di Ferro, e c’erano migliaia di tedeschi dell’Est pronti a fuggire verso Occidente. Ai nostri occhi la prospettiva era quella che si sarebbe vista anni dopo, con le primavere arabe. Avevamo grandi speranze e non sapevamo come sarebbe andata a finire.

E come sarebbe potuta andare a finire, se non com’è andata, con il crollo del regime comunista?

Tutti nel mondo comunista si sono preparati alla doppia azione: riforme o tenuta autoritaria del potere. E tutti hanno gli occhi puntati su Gorbaciov, per capire che direzione avrebbe preso il grande processo di trasformazione dell’Unione Sovietica.

Gorbaciov avrebbe potuto scegliere la strada della repressione?

Avrebbe potuto seguire la strada cinese, quella intrapresa da Deng Xiaoping. Riforme economiche sì, ma con un controllo politico enorme. E repressione feroce contro chi si ribella, com’è avvenuto a Tien An Men.

Cina e Russia hanno preso strade opposte, in qualche modo. Riforme politiche e crisi economica in Russia. Apertura economica e repressione politica in Cina. E a occhio, pare ci abbia guadagnato la Cina…

La Cina di Xi Jinping e la Russia di Putin si assomigliano molto, in realtà. Senza esagerare coi paragoni, in entrambi i casi c’è un mix tra libertà economica e autoritarismo. Oggi le città russe attraversano una esplosione di benessere e di straordinaria libertà d’impresa. Anche se nel greto di un potere politico che esercita un forte controllo. Non è un caso che Putin fosse dipendente del Kgb di Dresda. L’esperienza e l’osservazione sul campo gli sono giovate.