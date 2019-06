Cantare in un coro fa bene alla salute del cervello. Anche se il coro è online

Bello cantare in un coro. Aiuta a socializzare, a vivere in compagnia e, soprattutto, a combattere lo stress. Ma cosa si può fare se nelle vicinanze non c’è nessun coro? Semplice: si canta online. Secondo uno studio condotto dagli scienziati dell’University College of London sarebbe la stessa cosa, almeno in termini di benefici per il cervello. Non serve vedersi di persona, basta cantare insieme.

Lo studio, condotto dalla ricercatrice Daisy Fancourt insieme al compositore Eric Whitacre ha raccolto le risposte di un questionario (anche questo online) diretto a 2.316 cantanti corali virtuali e ad altrettanti coristi “live” in giro per il mondo.

Risultato? Sono tutti felici di quell’esperienza, allo stesso modo. Conferma dell’antica massima di Aristotele secondo cui la felicità e l’uguaglianza sociale venivano sentiti di più nel momento in cui si condividono le esperienze creative. Ed è così anche per gli aspiranti coristi che vivono in zone isolate, prive di cori e di band musicali. Internet ha dato loro non soltanto un modo per esprimere la propria creatività, ma anche un legame con una comunità, virtuale quanto si vuole, con la quale condividono esperienze ed emozioni.

“È stato uno studio incredibile”, commenta Whitacre. “Le persone si sentono davvero legate attraverso questo tipo di connessioni”. Del resto, anche la forma “coro” ne risulta rivoluzionata. “Abbiamo scoperto che le comunità online si sono sviluppate anche per obiettivi che superano quelli iniziali, cioè il coro. Addirittura si sono creati legami tra persone che non si sono mai viste”.