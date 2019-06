Fideuram vita serena, ecco la polizza innovativa per sentirsi sempre sicuri

Vasco Rossi cantava una vita spericolata, ma molti si accontenterebbero di una vita serena. Soprattutto quando viene a mancare uno dei nostri cari, magari quello che da solo con il proprio stipendio manteneva tutta la famiglia. Ormai da parte di chi investe nelle polizze vita c’è sempre più consapevolezza del bisogno di tutelarsi in caso di perdita, una certezza che i mercati finanziari dell’ultimo anno non hanno saputo offrire. Il mercato italiano delle polizze di puro rischio non abbinate a mutui o finanziamenti vale circa 283 milioni all’anno, in crescita del 34% rispetto al 2017. Tradotto: c’è molta domanda di questi prodotti. Per questo motivo Fideuram Vita, Compagnia della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, alla fine 2018 ha collocato sul mercato Fideuram Vita Serena. Si tratta di un prodotto di puro rischio a capitale e premio annuo costante caratterizzato da un processo di assunzione del rischio innovativo, che si rivolge ad una clientela affluent, upper-affluent e private. Tradotto: chi ha un capitale assicurabile fino a 1 milione di euro. La polizza protegge in caso di decesso entro un determinato periodo di tempo erogando un capitale assicurato a fronte di un premio annuale, eventualmente frazionabile in rate mensili.

Uno strumento innovativo per tutelare le persone care, ma non solo. Questo prodotto sembra adeguato anche per le piccole e medie imprese, che desiderano proteggersi dalla scomparsa prematura di un uomo chiave dell’azienda. Fideuram Vita non è una polizza come le altre. A differenza di altri prodotti prevede la possibilità, facoltativa, di abbonarsi a due tipi di garanzie complementari. Il primo è il caso Morte per Infortunio e Infortunio Stradale. Ma l’aspetto più innovativo e poco diffuso nei prodotti dell’assicurazione è il secondo tipo di garanzia complementare: l’Insorgenza Malattie Gravi, che fornisce una rete di sicurezza in caso di diagnosi di una minaccia seria per la salute, proteggendo i progetti di vita dei nostri Cliente e delle loro famiglie. Tradotto: da a chi contrae la polizza un anticipo del 50% del capitale assicurato dalla temporanea caso morte base, con il massimo di € 300.000. Tra le dieci patologie comprese nella polizza ci sono l’infarto miocardico, cancro e ictus.Chiariamo una cosa: chi contrae la polizza può usare liberamente la somma erogata. Dalle spese personali a quelle non coperte dalla Sanità Pubblica fino a un’eventuale copertura sanitaria privata, spese di fisioterapia riabilitativa, spese per personale di assistenza. Addirittura anche in caso debba ristrutturare la propria abitazione in caso abbia bisogno di adattare la propria abitazione in base all’esigenze che l’affrontare una malattia grave richiede.