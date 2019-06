Salvini, Meloni e adesso Toti: ecco la santa alleanza per andare a governare (e far fuori Berlusconi)

C’è la data, c’è la sede: la Cosa Bianca di Giovanni Toti nascerà il 6 luglio a Roma, con l’ambizione di raccogliere dirigenti locali, consiglieri e sindaci civici in un nuovo rassemblement che in prospettiva offra a Matteo Salvini la terza sponda che gli è necessaria per resuscitare un centrodestra senza Silvio Berlusconi. La seconda gamba sarà come è ovvio Giorgia Meloni, grande sponsor dell’operazione Toti. Un azzardo che per molti versi ricorda il vecchio schema che nel ’94 trasformò “l’impresentabile” Movimento Sociale, con la sua storia troppo legata al neofascismo, nella nuova Alleanza Nazionale, possibile partner di governo. Solo che adesso “l’impresentabile”, il non-alleabile, quello che Lega e FdI respingono come coinquilino nelle liste elettorali, è il Cavaliere. E l’intento del trio Salvini-Meloni-Toti è chiaro: prendersi i suoi voti senza doversi accollare lui.

Funzionerà? È​ possibile. L’agonia di Forza Italia è un dato di fatto, al copione del rinnovamento congressuale promesso dall’inner circle berlusconiano nessuno crede più. È stato ripetuto troppe volte e tutti hanno ben presente l’uso spregiudicato che Arcore ha fatto della parola “svolta” in passato, a partire dall’episodio-cult delle primarie del 2012 revocate una settimana prima del voto. Per di più la data in autunno di queste improbabili assise è largamente scavalcata dall’ipotesi di una crisi in estate e di elezioni anticipate a stretto giro: pure se FI dovesse aprire i recinti in ottobre, li troverebbe già vuoti da tempo. E tuttavia nei ranghi di FI c’è classe dirigente, esperienza, e soprattutto c’è un tesoretto elettorale indispensabile al sogno salviniano di emanciparsi dal Movimento Cinque Stelle. Ovvio che ci si chieda come trasferirlo altrove.