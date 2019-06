L’allarme di Padoan: “Siamo in crisi e siamo isolati: ecco perché oggi l’Italia è davvero nei guai”

Nessun pessimismo e tantomeno oscurantismo politico. La realtà è chiara e sotto gli occhi di tutti: l’Italia non cresce, il debito pubblico è troppo alto, lo spread peggiore perfino di quello greco. E l'ex ministro dell’Economia, oggi deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, in veste più di economista che di politico, non usa mezzi termini: “C’è un fattore che isola l’Italia, dato che nel 2011 c’è stata una crisi generalizzata del debito sovrano nell’area euro, mentre oggi la situazione è cambiata e l’unico paese veramente in crisi rimane il nostro”.

Il Bel Paese come principale fattore di rischio dell’Eurozona. Non proprio un sogno che si realizza, anzi. La crescita ai minimi e l’incidenza del debito pubblico sui piani politici e finanziari, dipingono un futuro tutt’altro che roseo per la popolazione italiana. Sia in termini di occupazione, sia in termini economici: “Se dovessimo mettere assieme tutti gli impegni che gli esponenti del governo stanno prendendo, in termini di nessuno aumento di Iva, ulteriore diminuzione delle tasse con la flat tax, continuazione delle spese con il Reddito di cittadinanza e Quota 100, arriviamo molto rapidamente ad un deficit pubblico ben superiore al 3%. Che non solo vìola gli accordi internazionali, ma sopratutto dà di nuovo spinta alla crescita del debito e all’aumento dell’incertezza”.

L’Istat ha rivisto il Pil italiano nel primi trimestre del 2019, in calo su base annua del -0,1%...

Sicuramente non sono dati confortanti, dovuti anche ad una frenata dell’economia globale, in particolare quella tedesca la quale ci colpisce direttamente. Tuttavia, c’è anche una ragione interna legata al cambiamento del clima di fiducia che si è verificato, i dati lo dimostrano, a metà dell’anno scorso, quando di fronte ad una prospettiva di nuovo governo la fiducia di famiglie e imprese, come registrato dallo stesso Istat, è caduta fortemente. Ricordo anche che in quel periodo si è anche alzato significativamente lo spread e di conseguenza la struttura di tutti i costi finanziari. Questo pertanto ha contribuito alla caduta degli investimenti e a un arresto improvviso (o sudden stop). Da allora mi sembra che non ci siano state significative inversioni di tendenza, quindi il paese non cresce perché manca una certezza sul futuro. D’altra parte le ultime vicende politiche elettorali aumento questa incertezza, non certo la diminuiscono.