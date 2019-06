Non ce la meritiamo Venezia. Non ci meritiamo la bellezza fragile di una città unica al mondo, che ogni anno accoglie 25 milioni di turisti, quasi 70mila al giorno, 95 ogni abitante, e ogni anno vince lo status di città più sovraffollata al mondo. Non ci meritiamo questo dono, se non sappiamo valorizzarlo e preservarlo al meglio, se non sappiamo assumerci al meglio le responsabilità che questo dono porta con sé.



Non ci meritiamo Venezia, se esiste da sette anni - sette anni! - il decreto Clini-Passera, che vieta il passaggio dalla Laguna delle navi da crociera con stazza superiore alle 40mila tonnellate, ma da sette anni passano tranquillamente, tutti i giorni, navi da 65mila tonnellate come la Msc Opera, perché ancora la politica non si è decisa a individuare - sette anni! - quale percorso alternativo debbano fare queste navi.

Sebbene ogni valutazione di impatto ambientale abbia da tempo stabilito che non esiste soluzione migliore dell’attracco alla bocca de Lido: è fuori dalla laguna e del tutto compatibile con le esigenze di salvaguardia e tutela, non interferisce con il Mose, è a distanza di sicurezza dai centri abitati, tutela dell’occupazione e risponde pienamente alle raccomandazioni dell’Unesco. Non ce la meritiamo, se è vero che il canale Vittorio Emanuele, la principale alternativa a questa soluzione, anche essa volta a evitare il passaggio delle navi da San Marco, è pronto e percorribile da due anni almeno.