Via la protezione umanitaria a una ragazza incinta: benvenuti nell’Italia del decreto Salvini

25 anni, scampata alla tratta di prostituzione nigeriana, con una bambina di un anno e un figlio di cinque mesi in pancia. La richiesta di protezione umanitaria di E., nata l’1 Aprile 1994, in Nigeria, risale a prima dell’introduzione del decreto sicurezza voluto da Salvini ed è addirittura antecedente al ministro Marco Minniti. Ciò nonostante la giovane nigeriana, madre di due figli, si è vista revocare il diritto di protezione umanitaria e ha avuto l’obbligo di lasciare la struttura Cas in cui è ospitata, nella provincia di Matera. A denunciare il caso è stata l’associazione “ LasciateCIEntrare ”.

Nonostante le recentissime sentenze del Tar della Basilicata con le quali il tribunale ha ribadito il principio di irretroattività del Decreto sicurezza, le Prefetture lucane hanno inviato circolari e disposizioni perentorie (quella di Matera) e avvisi blandi di revoca tramite assistenti sociali (Prefettura di Potenza) che prevedono la revoca (più o meno immediata) della misure di accoglienza per tutti i titolari di protezione umanitaria presenti nei Cas. I Cas, a differenza degli Sprar, non prevedono percorsi sociali e lavorativi per i richiedenti, e non sono la struttura adatta per soggetti ad alto tasso di vulnerabilità come la madre nigeriana in questione, ritenuta fin da subito un soggetto bisognoso di un percorso Sprar che le consentisse di ottenere la protezione umanitaria rispetto alla tratta nigeriana. Le prefetture di Matera e di Potenza si rifanno alla circolare del 27 dicembre emessa da Matteo Salvini.