O me o il baratro: ecco perché Conte ha messo Salvini con le spalle al muro

Questa volta è stato un ultimatum vero, senza infingimenti, senza i soliti tatticismi. Una presa di posizione che rimanda la palla dall’altra parte del campo e mette con le spalle al muro Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E non importa se quest’ultimo, il leader del Carroccio, addirittura cinguetta mentre Giuseppe Conte, premier in carica, parla agli italiani in una sorta di streaming che ha fatto venire in mente la prima stagione del grillismo. No, non importa. L’avvocato del popolo fa sul serio. Non a caso a un certo punto taglia corto così: «Non vivacchio, o si va avanti o rimetto il mandato».

Perentorio. Il tutto, circa quaranta minuti a braccio, era stato preparato fino a notte fonda. Un discorso che a qualcuno ha ricordato l’intervento di Sergio Mattarella quando fallì il mandato esplorativo di Carlo Cottarelli. Ecco perché mormorano che dietro questa quarantina di cartelle ci sarebbe proprio lo zampino dell’alto Colle che da giorni manifesta una forte preoccupazione non solo per il mutamento del quadro politico, ma soprattutto per la situazione economica. I conti pubblici ballerini, lo spread che sale e scende a ogni dichiarazione antieuropeista di Salvini, la procedura di infrazione sul debito da parte della Commissione Ue che starebbe per gravare addosso al Belpaese. Insomma, un quadro impietoso fatto di questioni vere che hanno spinto Conte, sotto l’egida di Mattarella, a scendere in campo con una conferenza stampa irrituale ma necessaria a frenare gli istinti populisti del leader leghista che oramai, in tanti spifferano nel palazzo, «fa il premier e se ne sbatte di chi ha la corona». Ovvero, Conte.