Enrico Ruggeri: “La buona musica? La possono fare solo i ricchi”

Secondo Ruggeri il successo nelle piattaforme di streaming non si traduce per forza in un guadagno cospicuo: «Un artista di vertice, se gli fai i conti in tasca sugli utili di Spotify, guadagna molto meno di quella che viene a casa a tenermi i bambini». Durante l’intervista a The Shooter, Ruggeri ha parlato anche del suo rapporto con Gianni Morandi con cui ha vinto Sanremo nel 1987 grazie alla canzone “Si può dare di più”, cantata sul palco dell’Ariston assieme a Umberto Tozzi. «Una volta presi in giro Morandi, gli dissi: – quando tu alla fine degli anni Sessanta vendevi un sacco di dischi, l’RCA usava i tuoi soldi per finanziare il primo album di De Gregori, di Venditti, di questi che all’inizio non vendevano. Ti scavavi la fossa da solo, finanziando i tuoi curatori fallimentari».