Allarme Epatite C: dal 2020 stop al fondo destinato a 300mila malati

In Italia sono circa 270-300mila. Tra quelli che sanno di avere l’epatite C, e quelli a cui non l’hanno ancora diagnosticata. Molti dei quali detenuti, tossicodipendenti e anziani che dovrebbero essere sottoposti a screening per evitare che a loro volta contagino altri. Ma si tratta solo di stime, che potrebbero rivelarsi anche molto più alte. Visto che un registro nazionale dei pazienti affetti dal virus Hcv, che attacca il fegato fino a distruggerlo, nel nostro Paese non esiste. E gli ultimi studi di prevalenza risalgono a vent’anni fa. Ora, mentre l’Italia si è impegnata a eliminare la patologia entro il 2030, come chiede l’Organizzazione mondiale della sanità, dalla fine di quest’anno si rischia però di fare più di un passo indietro. Dal 2020 per i malati non sarà più a disposizione il fondo destinato ai farmaci innovativi: 500 milioni l’anno, il 90% dei quali assorbiti dalla cura dell’epatite C, che hanno permesso ai pazienti di accedere a farmaci dai costi altrimenti elevatissimi. I medicinali anti-epatite C non saranno più coperti dal fondo, tornando a pesare solo sui bilanci della sanità regionale. «Con il rischio di ridurre la disponibilità delle cure e rallentare le terapie», denuncia Ivan Gardini, presidente dell’associazione Epac. L’Aifa e il ministro della Salute Giulia Grillo – che ha appena assicurato che il fondo sarà rinnovato – sono stati allertati, ma al momento non si vede alcuna soluzione all’orizzonte. «Da quando c’è il nuovo governo, nelle strutture si registra il 30% di pazienti in meno», dice Gardini. «Segno della scarsa attività di screening per l’emersione del sommerso. C’è immobilismo, non si fa nessuna attività di stimolo alle regioni».

Nel 2016, l’Oms ha definito un obiettivo: eliminare l’epatite C entro il 2030. Invitando tutti i governi, compreso quello italiano, a mettere in campo delle strategie mirate. Ma fino all’inizio del 2017, i farmaci anti epatite C venivano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale solo in caso di malattia avanzata. Tutti gli altri, circa 100mila malati, restavano fuori, trovandosi davanti lo scoglio di terapie con prezzi che superavano anche i 50mila euro. E il risultato era un vero e proprio “turismo sanitario” all’estero, India in testa, in cui i pazienti si potevano curare anche con 500-600 euro. Mentre nei forum si organizzavano acquisti collettivi online, anche per farmaci di dubbia provenienza.