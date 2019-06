O la Lira o la Troika: questo è il vero bivio che attende l’Italia (nonostante le bugie di Salvini e Di Maio)

«Per i mercati l’Italia è spacciata, aspettano solo la ristrutturazione del debito». Forse non è stato dato abbastanza peso alle parole che Piercarlo Padoan, ministro dell’economia e delle finanze italiano sino a un anno fa ha pronunciato lo scorso weekend al festival dell’economia di Trento. Parole che, per il peso di chi le ha pronunciate, e per l’effetto che possono avere in chi le legge, sono campana a morte per il destino dell’Italia, l’attestazione che il peggio debba ancora venire, e che non è più evitabile.

Premessa obbligatoria: Padoan, brutale come mai lo è stato, dice la verità. Lo spread fisso tra i 250 e i 300 punti base ormai da dodici mesi è l’attestazione di una sfiducia profonda che il mondo economico e finanziario ha nei confronti dell’Italia, il Paese che cresce di meno in Europa, col debito pubblico più alto d’Europa, nonostante inanelli avanzi primari da almeno un decennio. La diciamo in altre parole: dal 2008 a oggi, senza soluzione di continuità, l’italia si sta indebitando a un costo sempre maggiore per pagare gli interessi sul debito accumulati. E mentre si indebita, non ha né i soldi per crescere, né la volontà politica per investirli nella crescita, perché deve badare a una popolazione sempre più povera, l’unica in Europa che dall’introduzione dell’Euro a oggi ha visto diminuire il proprio livello di ricchezza procapite.