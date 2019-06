Politici all’americana: così Renzi e Salvini sono diventati dei piccoli Obama e dei dei piccoli Trump

La campagna del quarantaquattresimo presidente americano ha anticipato anche un altro tema posto in maniera prepotente all’ordine del giorno nel vecchio continente, ovvero la battaglia contro la disinformazione e in particolare contro le fake news. Sua è infatti l’idea del truth team, un gruppo con il compito di rispondere alle provocazioni e agli argomenti controversi dei propri avversari politici. Con Trump lo stile comunicativo è cambiato radicalmente. L’attuale inquilino della Casa Bianca è un assiduo utente di Twitter e, come noto, proprio l’uso dei social network da parte di gruppi sostenitori è oggetto di controversie. Cucciniello e Moderato approfondiscono tutti questi aspetti ma ripercorrono anche ciò che è avvenuto in Italia, dove il primo politico ad usare Facebook è stato Walter Veltroni, con un profilo privato, con il tempo gestito grazie a una figura che stava prendendo sempre più piede, quella dei social media manager.

Nel 2013, anno di elezioni politiche, secondo il Censis la fonte informativa degli Italiani era ancora la TV, con i nuovi media tuttavia in crescita. Allora si guardava un talk show politico e lo si commentava in rete, oggi spesso accade una dinamica opposta, in cui i contenuti vengono trasmessi direttamente dalle fonti sul Web per poi essere ripresi in televisione. Cucciniello e Moderato descrivono la campagna del 2013 ancora orientata al modello broadcast televisivo e ripercorrono gli anni fino ad arrivare ai giorni nostri. Si parla della campagna del PD per le elezioni di quell’anno e dello stile comunicativo di Matteo Renzi, dall’ingresso sulla scena politica, con slogan che si ispiravano a quelli di Obama, fino alla campagna per il referendum costituzionale del 2016. Si guarda anche alle altre forze politiche, dal Movimento 5 Stelle fino alla Lega. In quest’ultimo caso viene descritta l’evoluzione avvenuta da quando Matteo Salvini ne è diventato segretario nel 2013 fino all’ultima campagna per le politiche, di cui è stata esaltata da molti l’abilità, grazie alla combinazione tra rete, territorio e televisione.

Poco a poco la politica ha iniziato ad avvalersi di strumenti che di fatto ne hanno cambiato le caratteristiche, facendo entrare nel dibattito pubblico termini come disintermediazione e storytelling. Il primo, pur essendo stato usato per la prima volta nel volume di teoria economica di Paul Hawken, indica la scomparsa dei corpi intermedi tra politici ed elettorato, resa possibile dall’uso delle nuove piattaforme digitali. Per storytelling invece si indica sostanzialmente la creazione di una cornice narrativa all’interno della quale raccontare gli eventi. Come è facile notare, il capitolo di Cucciniello e Moderato è una lettura utile per chi si occupa di politica, comunicazione e non solo, ma il testo Contesti di comunicazione. Pluralità di linguaggi nel mondo 3.0 è nel complesso un prezioso approfondimento per chi si occupa di comunicazione in vari ambiti.