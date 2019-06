Parola d’ordine: credibilità. Ecco perché Salvini vince e la sinistra non la vota più nessuno

Da qualche anno a questa parte, da quando cioè la sinistra e il centrosinistra hanno preso le vie della frammentazione e della perdita di centralità nel dibattito, i giorni dopo ogni elezione sono dedicate alle mitologiche analisi della sconfitta in cui tutti — giornalisti, opinionisti, esperti, ma anche politici usciti con le ossa rotta dall’ennesima umiliazione elettorale — si lanciano in elaborati piani per ripartire. Le parole chiave e le ricette sono sempre le stesse. “Ripartire dai territori” (che va a braccetto con l’ormai chimerico ‘ritorno alle periferie’, che ogni tanto qualcuno effettivamente fa come il Pd che riapre un circolo territoriale a Casal Bruciato, a Roma); “tornare alla base, ascoltando elettori-militanti-cittadini” (non dando nessuna continuità a questo assunto: con le possibilità dell’online e la capacità di mobilitazione che hanno ancora i partiti organizzati, non si fanno praticamente mai campagne di ascolto e confronto fuori dal periodo elettorale); “mettere in piedi un processo federativo per continuare dal buon risultato fatto” (salvo poi sciogliere l’ennesimo cartello elettorale il giorno dopo). A queste ricette se ne è aggiunta una, negli ultimi anni: “dobbiamo radicalizzarci”. Teoricamente ha senso: in tutto il mondo la sinistra sta riscoprendo il gusto perduto per le prese di posizione ideologiche, torna a parlare di lotta di classe e redistribuzione, affronta di petto la questione ambientalista e quella dell’automazione, parla di disuguaglianze di genere e critica senza mezze misure il capitalismo. Inoltre, in un periodo storico che vede il discorso della destra radicalizzarsi sempre di più, ha senso riempire lo spazio a sinistra con un po’ di sana dialettica radicale in virtù delle necessità di un ritorno alle categorie storiche (anche data la necessità di aggiornarle ai tempi che stiamo vivendo) di destra vs sinistra. Ha tutto senso, e succede ovunque tranne che in Italia. Come mai? Non è che forse stiamo semplicemente proiettando le nostre speranze — speranze, tra l’altro, forse più intellettuali e teoriche che non politiche e pratiche — su una classe dirigente che semplicemente non ha nelle sue corde queste cose?

La politica si è spostata ormai inesorabilmente dentro la dimensione della comunicazione. E ogni gesto, ogni mossa è studiata nel dettaglio. Non esiste più un periodo in cui non si sta facendo una campagna elettorale, e ogni azione dei leader — che ormai interpretano sul proprio corpo tutta la dimensione del partito, lasciando agli altri dirigenti un ruolo secondario quando non sempre nell’ombra più totale — risponde alle logiche della propaganda. Si fa tutto in nome non di un’idea, non di un orizzonte, non per inseguire “la cosa giusta”, ma per consenso. È il consenso che muove ogni azione politica. E se questa affermazione può sembrare ovvia, ribadiamo il fatto che una politica che si limita alla ricerca del consenso — e alla sua amministrazione — non riuscirà mai a occuparsi della costruzione di una agenda indipendente dagli umori dei social network, da quello che dicono i sondaggi e quello che tutti suggeriscono (anche in modo critico) su cosa sarebbe giusto fare o non fare. Una politica che accontenta tutti per non scontentare nessuno. O per lo meno, per non scontentare nessuno che sta dalla tua parte.