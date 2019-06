In Italia per pagare le tasse lavoriamo un mese in più degli altri

liberi dalle imposte

Tax Freedom Day, il 4 giugno saremo liberi dalle imposte

Il 4 giugno sarà il giorno dell’anno in cui smetteremmo di pagare le tasse se anticipassimo allo Stato tutte le imposte. Dopo quella data iniziamo a guadagnare per noi. Una festa amara perché cade molto più in là rispetto alla maggioranza dei Paesi europei per colpa dell'alta pressione fiscale