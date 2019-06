Il nuovo obiettivo di Trump? Distruggere l’Unione Europea (e trattare ogni Paese come un suddito)

Gli Stati Uniti di Trump non sono un Paese normale. Sono una superpotenza che ha come obiettivo il divide et impera. Per ottenere questo risultato sono disposti a tutto, persino a travestirsi di “normalità” violando tutte le regole possibili e immaginabili. Se soltanto Putin o Xi Jinping avessero detto un decimo di quanto dichiarato da Trump mentre arrivava a Londra li avrebbero messi alla porta senza farli sbarcare dall’aereo. Ma Trump può e soprattutto, in vista della campagna elettorale, deve lucidare lo slogan “America First”. Che significa non solo tenere a bada Russia e Cina ma anche disintegrare l’Unione europea per poi trattare con ogni singolo stato.

Trump detesta i trattati internazionali e le organizzazioni multilaterali e non manca occasione per dimostrarlo. Nel caso della Nato, per esempio, la considera un club di cui lui è proprietario assoluto e ritiene che i soci non paghino a sufficienza per stare al tavolo sociale. In realtà Trump è una sorta di Mangiafuoco che vuole avere sempre ragione schioccando la frusta. Se guardiamo ai contributi diretti all’Alleanza Atlantica, gli Usa non pagano molto più degli altri Stati, e soprattutto le quote percentuali dei versamenti sono regolate da un calcolo basato sul Pil dei vari Paesi membri. Ma lui si ritiene una sorta di Lord Protettore dell’Europa e considera gli europei degli ingrati.

Ce lo dimostra anche il viaggio in Gran Bretagna, una visita di stato a prima vista del tutto pleonastica, dato che il premier britannico Theresa May è dimissionario e il Paese in questo momento, dopo le elezioni europee e con la Brexit alle porte, appare come un pub di ubriachi vocianti in tutte le direzioni.