Il “Governo del cambiamento” è il Governo dei senza lavoro (numeri alla mano)

Era il 16 giugno di un anno fa. Il governo si era insediato da poco più di due settimane. E il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio come prima mossa lanciava sul Blog delle Stelle il “decreto dignità”, l’unico provvedimento dell’esecutivo incentrato sul lavoro, annunciando che avrebbe dato tutele e salario minimo anche ai rider delle consegne a domicilio. Alla fine il “decreto dignità” s’è fatto, per i rider non è cambiato nulla (il famoso tavolo è fermo da mesi). E, al netto della situazione economica non favorevole, tra decreti, reddito di cittadinanza e futuri navigator, il bilancio di un anno del governo Conte sul fronte del lavoro è tutt’altro che positivo. Gli ultimi dati Istat, aggiornati ad aprile, rivelano che, da quando il governo si è insediato, in 11 mesi si registrano addirittura 21mila occupati in meno. Con il tasso di occupazione fermo al 58,8%, al penultimo posto in Europa, dato che ormai la Spagna ci ha superato da un pezzo.

Dopo un anno, insomma, quello che viene fuori è un sostanziale immobilismo del mercato del lavoro, con l’occupazione che non cresce. Anzi, rallenta. L’annunciata lotta alla precarietà, con i criteri più rigidi introdotti nel “decreto dignità” sui contratti a termine, è stata accompagnata nei mesi scorsi da un su e giù di piccole percentuali nei tassi di occupazione e disoccupazione. Senza di fatto però generare nuovo vero lavoro per il bacino dei oltre 2,6 milioni di disoccupati. Che sono sì diminuiti, seppur di poco, ma anche a fronte un aumento degli inattivi, quelli che un lavoro non ce l’hanno e non lo cercano. Andando a infoltire il grande bacino del disagio lavorativo.

Se l’obiettivo del “dignità” annunciato a inizio mandato era quello della «lotta alla precarietà» (parole di Di Maio), si può dire che quell’obiettivo quindi non sia stato raggiunto. Al di là delle roboanti esultanze del governo sui 241mila contratti stabili in più (dati Inps) nei primi tre mesi dell’anno, ci sono anche tanti a cui il contratto a termine non è stato rinnovato proprio per via dei nuovi vincoli del decreto. Calcolatrice alla mano, viene fuori che la crescita delle assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato non è stata sufficiente a colmare il crollo delle assunzioni a termine e della somministrazione, molto usati in periodi di incertezza economica e spread alle stesse come quello attuale, ma penalizzati dal giro di vite del decreto dignità. Il saldo, quindi, rispetto all’anno scorso, è negativo: meno 63mila. Intanto, a guardare i dati del ministero dell’Economia, sono tornate di moda le partite Iva: nei primi tre mesi del 2019 ne sono state aperte 196.060 nuove, con un aumento del 7,9% in un anno.

Si può dire, sì, che c’è un po’ più di stabilità per una parte di precari, con il passaggio da contratto a tempo determinato all’indeterminato. Ma i nuovi paletti hanno generato anche un ampio ricorso al turn over dei precari in scadenza. E Di Maio dovrebbe saperlo, visto che alcuni dei precari lasciati a casa lavorano anche per l’Agenzia nazionale delle politiche attive, che fa capo al ministero del Lavoro.