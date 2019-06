Come impiegano il proprio tempo gli italiani?

Superata l’impostazione tradizionale che vedeva il Pil come l’unico indicatore della qualità della vita di un Paese, l’Istat ha iniziato ad elaborare da diversi anni un’apposita indagine che pone al centro il tempo e il suo utilizzo quale dimensione per analizzare il grado di benessere degli italiani. Avere tempo libero a disposizione per fare ciò che ci piace di più incide inevitabilmente sul nostro stare bene. Ma non basta. Il tempo libero deve essere anche di qualità e conta il tipo di attività che possono essere svolte nelle ore che si hanno a disposizione per se stessi.

Quanto tempo hanno gli italiani e come lo sfruttano? Dall’indagine Istat alcuni dati non stupiranno, altri invece portano a delle importanti riflessioni. Tra questi, ad esempio, è emerso che nell’arco della giornata infrasettimanale a vivere più momenti spiacevoli sono i giovani tra i 15 e i 24 anni, mentre al contrario, a godere di più tempo di qualità sono le persone over 65 e in pensione.

