Cappato: “Noa si è lasciata morire, ma il vero scandalo eutanasia è in Italia”

“L’Olanda ha autorizzato l’eutanasia su una 17enne? Falso!!! I media italiani non hanno verificato. L'Olanda aveva rifiutato l'eutanasia a Noa. Lei ha smesso di bere e mangiare e si è lasciata morire a casa, coi familiari consenzienti. Si attendono smentite e scuse”. Marco Cappato, leader dell’Associazione Luca Coscioni e primo firmatario della proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia, attualmente in discussione in Parlamento, smentisce la notizia della morte di Noa Pothoven, diciassettenne olandese affetta da depressione e anoressia, bollata dai media italiani e stranieri come avvenuta tramite suicidio assistito. Non è ancora interamente chiara la dinamica dei fatti; secondo i media olandesi non c'è notizia di eutanasia, ma soltanto del diniego da parte dello Stato di prendere in considerazione la richiesta prima che la ragazza avesse compiuto 21 anni. Giorni fa, la ragazza aveva annunciato sui social di aver deciso di smettere di mangiare e bere. La ragazza aveva anche scritto un libro, pubblicato a novembre 2018: “Vincere o imparare - Vivere con PTSD in giovane età: depressione, anoressia e autolesionismo”.

Cappato, lei ha appreso la notizia di Noa Pothoven dalla stampa?

Sì, mi hanno chiamato ieri sera per commentare, ma io ho avvisato i giornalisti che non mi sembrava che le cose stessero come dicevano loro, perché non c’è scritto da nessuna parte (che fosse morta tramite eutanasia, ndr). Nella mattinata mi sono fatto aiutare da amici olandesi e la stampa olandese non riportava la notizia, tranne eccezioni. Da quelle eccezioni era chiaro che non c’era notizia di eutanasia. Bensì la notizia era stata data dalla stessa Noa, del rifiuto di eutanasia da parte dello stato e il rinvio a cure psichiatriche fino a 21 anni prima di poter riprendere in considerazione la sua richiesta. Di fronte a tutti i titoli dei giornali, “l’Olanda pratica eutanasia su una ragazza depressa”, la realtà è diversa. Io non ho accesso a fonti particolari, bastava controllare. In Italia ha fatto il botto perché il parlamento sta discutendo di eutanasia, anche se nella proposta non si prevede eutanasia su minori o depressi. Evidentemente il nostro giornalismo è più permeabile alla circolazione di questo tipo di manipolazioni. Una cosa importante è che in Italia se una ragazza smette di mangiare e di bere, non possono intervenire le forze dell’ordine per imporglielo. Non è detto che in Italia sarebbe andata a finire in un altro modo. Il semplice principio che nel caso di un minore a meno di un intervento del genitore - e quelli di Noa l’hanno accompagnata fino alla fine - oppure per un adulto di una dichiarazione di incapacità di intendere e volere e un trattamento sanitario obbligatorio, in Italia si può smettere di mangiare e di bere e non c’è qualcuno che può impedirlo. Questa montatura contro l’Olanda è completamente infondata, anche dal punto di vista giuridico.

Del caso che cosa pensa?

Per esprimersi bisognerebbe conoscere davvero il caso. Se lo Stato e quindi i medici avevano rifiutato accesso all’eutanasia, evidentemente ritenevano che ci fossero ancora da fare dei tentativi per tentare di curare quella sofferenza. È una valutazione medica su cui nessuno può permettersi di dire nulla, perché non siamo medici e non conosciamo le specifiche del caso. Chiaramente rimane una sconfitta per tutti, ma lo sarebbe stata anche se si fosse suicidata buttandosi dalla finestra. I genitori le sono stati vicino, hanno accettato la sua scelta: questo ci dice qualcosa. Mi sentirei presuntuoso se dicessi di essere in grado di interpretare e tutelare l’interesse di questa ragazza meglio dei suoi genitori. Darei un giudizio che sarebbe comunque fuori luogo.