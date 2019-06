Debito e spread, ecco perché siamo alla vigilia della tempesta perfetta sull’Italia. E questa volta è peggio

C’è chi evoca la tempesta perfetta, chi il 2011, non mancano i complotti tecnocratici contro il popolo sovrano, né la solita Goldman Sachs che considera l’Italia il pianeta più lontano, pronto a uscire dal sistema solare. Una cosa è certa: si diffonde la convinzione che l’Italia sia in un vicolo cieco. E se tempesta sarà, questa volta non potremo gettare la colpa su George Soros che affonda la lira (come nel 1992) né sulla Grecia come nel 2011. Al contrario, oggi la repubblica ellenica sembra un modello di virtù finanziaria tanto che lo spread sui suoi titoli quinquennali è addirittura inferiore a quello italiano. Il paradosso si spiega con un grafico che il governatore della Banca d’Italia ha pubblicato in appendice alle sue considerazioni finali, proviene dalle previsioni di primavera della commissione europea, ma non è stato preso molto sul serio finora né dai giornali né dai politici, al contrario di quel che hanno fatto gli operatori sui mercati. Mostra l’andamento dell’onere medio del debito pubblico rispetto alla crescita del prodotto lordo nominale. Ebbene, l’Italia è l’unico paese tra il 2019 e il 2020 in cui il servizio del debito peggiora, del resto lo spread ormai è superiore al pil nominale. In Grecia la crescita supera i tre punti percentuali e l’onere medio del debito sul pil è inferiore dell’1 per cento.

Che cosa dovrebbero concludere un operatore di mercato e una agenzia di rating? Che l’Italia rischia di non poter sostenere il proprio debito? Non proprio, risponde la Banca d’Italia: tutto dipende dall’avanzo primario, cioè le entrate fiscali debbono essere sempre superiori alle spese. E di quanto? Certamente più del divario tra pil e spread. Tre fattori rendono la situazione dei nostri conti pubblici potenzialmente esplosiva: un alto debito accumulato finora, l’aumento dei tassi d’interesse pagati dallo stato sul debito e una bassa crescita del prodotto lordo. Messi insieme, ha ricordato Ignazio Visco, fanno sì che il rapporto debito/pil aumenti spontaneamente di 1,3 punti all’anno.

Nella lettera con la quale Giovanni Tria ha risposto ai commissari europei, il ministro dell’economia spiega che nel 2018 il surplus primario è salito dall’1,4 all’1,6 per cento. Non basta per rispettare il fiscal compact e ridurre il debito, ma in ogni caso, ha scritto, “concordiamo con la necessità di conseguire un avanzo primario di bilancio più elevato per riportare il rapporto debito/pil su un percorso chiaramente discendente”, evitando così una crisi di insolvenza. Tria individua alcuni spazi risparmiando sulle spese anche per il welfare. Apriti cielo. La senatrice Taverna ha minacciato le barricate. Il reddito di cittadinanza non si tocca. Quanto alla Lega, guai a mettere in discussione la flat tax. Questi riferimenti sono saltati nella versione definitiva che parla di “revisione della spesa comprimibile” e di “entrate anche non tributarie”. Ma il ministro dell’economia e la Banca d’Italia hanno chiaro in mente il pericolo. E non sono i soli.