I populisti? Vincono con la nostra complicità

“Let me make the songs of a nation, and I care not who makes its laws”, ovvero “fatemi scrivere le canzoni di una nazione e non mi interessa chi ne scrive le leggi”, diceva lo scozzese Andrew Fletcher a cavallo tra sei e settecento. Precisiamo a latere che i termini canzoni e nazioni non sono da intendersi in senso moderno: sono entrambi termini molto più ampi e meno precisi. Canzone sta anche per discorso popolare, mentre nazione era allora sinonimo di stato in senso generico.

Pensiamo però a quanto segue: quali sono i temi del discorso pubblico di stampa e televisione in Italia, e quanto sono diversi da quelli di Paesi dove il populismo di rito xenofobo non attecchisce molto? Ricordiamoci bene come, mesi prima delle elezioni del 2018, si parlasse solo di immigrazione e di ordine pubblico, il secondo in connessione alla prima per mostrare quanto reati commettessero gli immigrati. Non una parola su scuola, ricerca, mafia; l’occasionale discorsino sulla tassazione era l’unico contraltare, ma anche questo veniva utilizzato per mostrare quanto fosse lontana la politica dal cittadino comune, ma il “nuovo” non ha certo abbassato spesa e tasse, nonostante le promesse, una per tutte le accise da abolire al primo consiglio dei ministri: qualcuno ricorda Salvini che lo promise in TV? E la benzina aumenta.

Se ci sintonizziamo sulle televisioni tedesche e ceche agli orari più “popolari”, come la domenica intorno alle 13, sentiamo parlare di riforma della scuola, sanità, ricerca. Forse è un caso ma in questi Paesi i partiti xenofobi sono ben lontani dalla stanza dei bottoni. Eppure avete notato come, quando il tema principale di discussione era diventato il clima, Salvini non intervenisse mentre i suoi si accanivano contro Greta e quelli che chiamano gretini? Il capo della Lega sa benissimo che la strategia è saturare il discorso pubblico e la tattica, descritta nel libro “win bigly” di Scott Adams (che ha descritto la tattica di Trump), è la seguente: si fanno affermazioni errate ma direzionalmente giuste, come ad esempio affermare che il problema più importante dell’Italia sia la criminalità e che questa sia connessa all’immigrazione, quando il problema vero sono ovviamente le organizzazioni mafiose locali che semmai usano gli immigrati come manovalanza.