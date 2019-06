La più grande truffa di questo governo si chiama Quota 100

Gli effetti occupazionali, invece? Niente da fare, spariti pure quelli. O almeno così pare, leggendo i dati sul mercato del lavoro pubblicati dall’Istat non c’è traccia né dei tre occupati ogni pensionato, di cui parlava Di Maio a Mattino Cinque, lo scorso ottobre, ne dell’unico occupato ogni tre pensionati, promesso da Salvini lo scorso primo aprile. No, cari gialloverdi: la disoccupazione giovanile, ad aprile, segna 31,4%, in crescita. Colpa della crisi o delle cavallette, scegliete voi: ma il dato resta. Quota 100, per ora, ha fatto il solletico alla questione del lavoro ai giovani, così come del resto prevedevano tutti i “professoroni” che ammonivano su un effetto sostituzione pari a zero. Capitano, non si finisce all’inferno se qualche volta li ascoltiamo.

Finita? No, mettetevi comodi. Perché tutto questo capolavoro ha un costo pari a 4,5 e mezzo solo per il 2019, a salire negli anni successivi. Se ci toccano 23 miliardi di clausole di salvaguardia è anche colpa di questo capolavoro, per dire. Non bastasse, un costo reputazionale enorme, visto che per imporre Quota100 alla Commissione Europea abbiamo accettato la crescita dei tassi d’interesse sul debito, che per un Paese indebitato e bisognoso di indebitarsi come noi vuol dire guai seri. Non a caso, Quota100 non è stata promossa da mezza istituzione, né quelle internazionali come l’Ocse, ne quelle nazionalii come la Corte dei Conti, secondo cui “sarebbe necessaria una soluzione strutturale e permanente, più neutra dal punto di vista dell’equità tra coorti di pensionati e tale da preservare gli equilibri e la sostenibilità di lungo termine del sistema”. Tradotto: Quota100 non è nessuna di queste cose.

E viene da ridere, in fondo, al pensiero di un Paese che si ritrova davanti questo sgorbio da 5 miliardi di euro, mentre si aspettava - come da campagna elettorale - la rottamazione della Legge Fornero. Intanto, per non saper né leggere, né scrivere, Salvini non ne parla più, e fa bene. Resta da capire perché non ne parlino le opposizioni. Ammesso che esistano.