Sandro Ruotolo: “Mafia e corruzione? Questo governo non fa niente per combatterle”

L’ultimo caso è quello di Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, indagato per aver ricevuto regali, viaggi e benefici in cambio di favori. Prima di lui, Edoardo Rixi, Armando Siri, Attilio Fontana, Stefano Pellegrino: i casi di corruzione nelle ultime settimane sono fioccati come popcorn. E il problema è a tutti i livelli: locale, regionale, statale. La Lega da sola ha 72 tra indagati e imputati all’interno del partito. Eppure, dopo aver accettato le dimissioni di alcuni tra i suoi più stretti collaboratori senza batter ciglio, Matteo Salvini annuncia di voler rivedere i criteri per l’assegnazione delle scorte e di voler sospendere il codice degli appalti perché frena le imprese. Quando non più di un paio di settimane prima a Legnano, comune a guida leghista, sindaco, vicesindaco e un’assessora sono stati arrestati per corruzione elettorale e, manco a dirlo, appalti ritoccati. È solo un’impressione, o c’è un cortocircuito politico incredibile in atto nel nostro paese? Linkiesta ne ha parlato con Sandro Ruotolo, presidente del comitato d’inchiesta sulla camorra del Comune di Napoli e giornalista d'inchiesta costretto a vivere sotto scorta dal 2015 per le minacce di morte ricevute da Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi.

Ruotolo, in tema di corruzione il caso di Luca Palamara è solo l’ultimo una lunga lista...

Sì, ma quello che sta emergendo con Palamara e con le dimissioni di alcuni componenti del Csm secondo me è l’attacco più grave allo Stato di diritto in questo momento. Quando l’espressione dell’autogoverno, della magistratura, uno degli elementi dei poteri costituiti perde credibilità, è il segno che abbiamo davvero toccato il fondo. Mai prima d’ora eravamo arrivati a questo punto. Il solo sospetto che la magistratura non sia immune dal problema ci dice che la situazione è drammatica e che è stata fin troppo sottovalutata.

Insomma, ci eravamo dimenticati di avere un problema serio con la corruzione...

Certamente. La corruzione è aumentata, e lo vediamo ogni giorno, con piccole o grandi inchieste. Ma sia la corruzione che la lotta alla mafia sono due questioni che restano fuori dell’agenda politica, nonostante oggi siano il problema numero uno di questo paese. Ci preoccupiamo degli immigrati, della legittima difesa, del porto d’armi, ma oramai le mafie si sono consolidate e radicate al Nord, dove c’è una vera e propria emergenza criminale. Parlare di corruzione significa anche parlare di questo. L’allarme è stato lanciato dai procuratori generali già da anni: oggi mafiosi con il colletto bianco siedono nei consigli di amministrazione delle società, vestono i panni di avvocati, fanno parte di una nuova borghesia laureata. Noi ci fermiamo all’aspetto più facile, quello delle stese, ma questi cliché sono superati, la mafia è molto più avanti di noi e noi non ce ne rendiamo conto.

Il governo però non sembra preoccuparsene molto. Anzi, soprattutto sul tema della lotta alla mafia lo stesso Salvini è stato equivoco in passato, e ora con la questione della sospensione del codice degli appalti l’impressione è che ci si stia muovendo tutt’altro che nella giusta direzione.

Questa proposta di Salvini della sospensione del codice degli appalti mi ricorda tanto l’accettazione di “dover convivere con la mafia” che Lunardi fece durante uno dei primi governi Berlusconi. Sostenere che l’interruzione del codice degli appalti serva per riavviare la macchina dell’economia è assurdo; significa solo dare carburante alle mafie. Noi ormai sappiamo bene che l'evoluzione delle mafie è passata sì attraverso il traffico di droga, ma soprattutto è avvenuta con il loro ingresso negli appalti pubblici. Non so se da parte di Salvini questo sia voluto o non voluto, ma di sicuro c’è una sottovalutazione molto grave del problema.