Ambiente, parla il ministro Costa: “Aria pulita e zero discariche illegali: ecco cosa stiamo facendo per un’Italia verde”

La scommessa è uscire dalle due procedure d’infrazione aperte contro l’Italia dall’Unione europea per la qualità dell’aria. E, soprattutto, modificare al ribasso la sconvolgente stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui nel nostro Paese muoiono 80mila persone ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Da qui nasce il Clean Air Dialogue. «Più che un protocollo, un vero e proprio piano d’azione», spiega a Linkiesta il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che si è battuto per un anno per arrivare all’appuntamento di oggi a Torino che porterà, appunto, alla firma dell’impegno di governo e regioni alla presenza di Karmenu Vella, commissario europeo con delega proprio all’ambiente.

Ministro, partiamo però da un punto: spesso i protocolli specie in tema ambientale non portano mai a nulla. Rischiano di essere accordi teorici senza risvolti pratici.

Comprensibile, c’è questa diffidenza. Non è questo il caso.

Perché?

Parta da questo presupposto: in merito alla qualità dell’aria, l’Italia è in infrazione europea per due procedure. La prima, del 2014, è per il particolato, il Pm10; l’altra è per i livelli di biossido di azoto nel 2015. E tenga conto anche della stima dell’Oim secondo cui in Italia muoiono 80mila persone a causa dell’aria non di qualità. Un numero che ti prende lo stomaco. Io ho fatto il conto della lavandaia: sono 262 morti al giorno. Ecco: io divento ministro dell’Ambiente esattamente un anno fa e sul tavolo mi sono trovato questo fascicolo. Immediatamente sono andato in Europa per negoziare un’exit strategy.

Da qui è nato questo protocollo?

Esatto. Ho iniziato a negoziare un piano d’azione. E siamo partiti da uno strumento che l’Unione europea ha messo a disposizione per i Paesi europei per la qualità dell’aria, anche perché su 28 Paesi 19 sono sottoposti a procedura d’infrazione per questo motivo. Tale strumento si chiama Clean Air Dialogue, quello che appunto celebriamo oggi a Torino.

Di cosa si tratta?

Dentro il Clean Air Dialogue, abbiamo individuato il piano d’azione negoziando non solo con l’Ue ma anche con le Regioni e sei ministeri, dal Mise ai Trasporti fino alle Politiche agricole. Non a caso oggi a Torino ci saranno il premier, sei ministri e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Ogni contraente si impegna a fare cose che siano misurabili.