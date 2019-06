Niente soldi a donne e bambini: il nostro welfare serve solo alle promesse elettorali

Bonus bebè, congedo parentale, l’assegno familiare, il contributo all’affitto o l’integrazione al reddito per famiglie con minori.

Alcune di queste misure le conosciamo, se ne è parlato ampiamente nel nostro dibattito politico, altre non le abbiamo mai viste, e molto probabilmente non le vedremo mai. Cose come il Kindergeld tedesco, secondo cui sono garantiti a tutti 194 al mese a tutti per il primo e secondo figlio, e 200 per il terzo, o ancora di più l’Elterngeld, l’indennità per congedo parentale, che è garantito per 14 mesi anche a chi fa un lavoro part time fino a 30 ore settimanali, ed è proporzionato al reddito che si percepiva prima della nascita del figlio, anche per non scoraggiare l’occupazione delle madri.

È questo uno dei gap più rilevanti, e con maggiori conseguenze sul futuro, tra quelli che attraversano la Ue. Quello riguardante la spesa per famiglia e minori. In Italia corrispondeva nel 2016 solo al 6% del totale della spesa sociale. La media europea è del 8,4%, in Germania del 10,9%. Come in altre occasioni siamo tra i peggiori.