Il più grande astronauta di sempre? È una donna (non è AstroSamantha), e odia fare cacca nello spazio

Recordwoman anche, delle ore di attività extra veicolari. Sola con la tuta/astronave in balìa dei venti solari. E quindi: “Gravity really does suck”, perché lei, la Whitson, non ha mai sofferto di sindrome di adattamento nello spazio. Patologia molto temuta che del resto ha afflitto tanti astronauti prima di lei, e in particolare gli equipaggi dello Space Shuttle. Sintomi: irrequietezza, affaticamento, vomito (!), diarrea (!!). Nel 1968, Frank Borman, comandante dell’Apollo 8, dopo aver preso qualche pillola per dormire si svegliò in preda a vomito e coliche. Finendo per disseminare la navicella di particelle di diarrea e rigurgiti vari, che svolazzavano, e che vennero riacchiappate alla bell'e meglio dai suoi colleghi di missione.

È che il mal di spazio -e diarreee conseguenti- non è un male solo fisico. Come l’assenza di cessi come si deve non è un problema di logistica. La cacca nello spazio è un problema immaginativo, di forma di vita.



È, né più e né meno che la reazione fisica al problema del nulla. La trazione gravitazionale permette agli otoconi dell’orecchio interno di regolarsi sullo spazio, e soprattutto di regolarsi sull’accelerazione. Chi è affetto da labirintite conosce i disagi, e anche il legame tra labirintite (patologia fisica) e attacchi di panico (patologia fisica e psicologica) è stato più volte inferito. La semiotica della cacca nello spazio ci porta direttamente al problema del nulla. Vale a dire al problema della natura che non ci minaccia, non ci odia. Non ci tira. Semplicemente non ci vede. Le siamo indifferenti. È in grado di distruggerci senza accorgersene. .