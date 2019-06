Ecco perché bisogna tutelare la donna nel mondo del lavoro (ora più che mai)

Affrontare il tema delle diversità nel mondo del lavoro pone necessariamente all’attenzione questioni molteplici, spesso intersecate tra loro: dalle differenze di genere all’orientamento sessuale, dalle differenze etnico-culturali e religiose alla disabilità, dall’età alle diseguaglianze socio-economiche. Si tratta di un argomento complesso che riguarda libertà e diritti fondamentali, che costituiscono le basi del diritto su cui si fonda la nostra normativa, in materia di lavoro e non solo, dalla Costituzione italiana* alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea**. Il mondo del lavoro contemporaneo, caratterizzato da flessibilità e destandardizzazione, richiede una grande disponibilità, in primis, temporale. La flessibilità del lavoro implica instabilità, precarietà e frammentazione dei tempi. Lavorare in un contesto economico i cui ritmi rincorrono la velocità di produzione e distribuzione, non solo nei settori direttamente produttivi ma anche in tutti i rivoli del Fast Capitalism, significa essere costantemente disponibili e reperibili, pronti e pronte a soddisfare le esigenze del mercato.

La richiesta di essere sempre presenti, se non necessariamente sul posto di lavoro (spazialmente) comunque al lavoro (temporalmente), si riflette sulla vita privata e sulle scelte biografiche, dirompendo nella scena più ampia dell’intera società, poiché investe familiari, parenti, amici, con conseguenze non soltanto individuali. Nella realtà sociale, questa dinamica si declina ad esempio nel dover posticipare una maternità, seppur desiderata, o nel dare per scontato di poter immaginare una famiglia futura solo se si dispone di una rete sociale pronta a farsi carico del lavoro di cura, In un mio recente studio sul lavoro su turni festivi e domenicali nel settore della vendita al cliente, Sempre aperto pubblicato con Mimesis, è emerso come le conseguenze della destrutturazione dei tempi e dei ritmi ricadano soprattutto sulle spalle delle donne. Da un lato, le lavoratrici donne sono tra coloro che più percepiscono il peso di orari modificati all’ultimo momento e di turni sempre differenti e non concordati, in particolare per quanto riguarda le domeniche e i festivi; dall’altro, in assenza di possibilità di negoziazione, si delinea anche una inadeguatezza dei servizi sociali utili a gestire lavoro e famiglia. Il tema del riconoscimento delle necessità temporali, comuni a ciascun individuo ma ancor più importanti in ottica di genere, interessa non solo l’ambito del lavoro, ma anche il welfare.