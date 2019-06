Fca-Renault, dietro la mancata fusione l’ombra della rivalità tra Macron e Salvini

Anche per fare un matrimonio d’interesse - non si chiede l’amore negli affari - bisogna essere in due. Bisogna essere d’accordo sulla dote, sul numero degli invitati, sulla sede della cerimonia. E devono essere d’accordo i genitori, sopratutto quelli della sposa. E se la sposa è Renault la stampa delle partecipazioni è rinviata e più probabilmente annullata. Questo perchè - fuor di metafora - i genitori degli sposi promessi sono in fin dei conti due governi. Il primo, quello francese, troppo invadente. E il secondo, quello italiano, troppo assente nella dimensione politica del dossier e forse invece troppo ingombrante in spirito, parte del problema e non della soluzione, per i ben noti affettuosi rapporti fra Macron e Salvini.

A pensare male, spesso ci si azzzecca, diceva Andreotti, ed è fin troppo facile pensare ai recenti dispetti politici fra i due Paesi e, soprattutto, al riflesso condizionato del ben noto patriottismo francese, un’ideologia collaudata nel paese di Cartesio, che ha messo alla porta nel tempo Agnelli, De Benedetti, Berlusconi e ha fatto impazzire Del Vecchio, per non parlare della vicenda Fincantieri, in cui si erano messi di mezzo, insolitamente alleati, Macron e Marine Le Pen.