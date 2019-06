Saltata nella notte la fusione Fca-Renault

Italia vs Europa

Altro che cambiamento, questo è il governo del fallimento. E la procedura d’infrazione è solo l’inizio

La Commissione europea ha chiesto al Consiglio di avviare la procedura per debito pubblico eccessivo verso l'Italia. Il 9 luglio l'Ecofin dovrà fare una scelta politica, non tecnica. Il problema non è la multa da 4,5 miliardi ma come reagiranno i mercati al flop della crescita italiana