Ecco perché due italiani su tre sono analfabeti finanziari

Gli italiani conoscono poco la finanza e questo si riflette sull’allocazione della ricchezza e sulle scelte di investimento. Poco più di un italiano su tre è in grado di comprendere i tre concetti finanziari di base: interesse, inflazione e diversificazione. Il livello di educazione finanziaria delle famiglie italiane è il più basso tra le economie avanzate. Per fare un paragone, in Kenya e in Cameroon il 38% degli adulti è finanziariamente alfabetizzato.

Vuoi sapere quanto costa la mancata educazione finanziaria in Italia?

Scoprilo su Risparmiamocelo.it