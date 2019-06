No, Noa non era una ragazzina triste. E sì, la depressione può essere incurabile

È vero anche che la depressione, tra i suoi fattori eziologici, ha delle cause di tipo sociale: è influenzata dallo stato socio-economico, dall’ambiente, dal sesso e dall’età (qui se n’è parlato diffusamente). Detto ciò, per parafrasare Tolstoj, ogni persona depressa è depressa a modo suo. E non solo perché ognuno ha la propria personalità e il proprio vissuto, ma anche perché i nostri corpi e la nostra biologia funzionano tutti diversamente.

I farmaci, per esempio, non funzionano per tutti. Non hanno funzionato per Laura, che nel 2015, a 24 anni, è andata in Belgio – dove l’eutanasia è legale anche per motivi di salute mentale –, ha salutato amici e parenti e ha scelto di morire. Il Belgio autorizza questo tipo di richiesta in caso di “malattie incurabili e gravi” che causano “sofferenza fisica e/o psichica costante, insopportabile e implacabile”. E per i tre medici che hanno avuto il compito di esaminare il caso, Laura rientrava perfettamente in questi criteri.

Non hanno funzionato nemmeno per un’insegnante siciliana di 47 anni, morta quest’anno a Forch, vicino a Zurigo, in una clinica che pratica l’eutanasia. Nemmeno lei era una malata terminale: solo non riusciva più a tollerare il mal di vivere che la affliggeva. Sia in Svizzera che in Belgio la depressione è motivo per il suicidio assistito nel 3% dei casi. Perché i casi di depressioni croniche, resistenti ai farmaci – e addirittura alla controversa terapia elettroconvulsivante (elettroshock), praticata ancora come extrema ratio sui soggetti farmaco resistenti – sono diversi e documentati.

Secondo alcuni pareri “social”, la società ha lasciato morire una ragazzina. Ma questo succede continuamente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato il suicidio come la terza causa di morte tra gli adolescenti e i giovani. E per quanto gli adulti commuovano meno, anche i dati che riguardano loro non sono incoraggianti. La chiamata all’indignazione, in questo caso, non è tanto legata al gesto, quanto alle modalità con cui è avvenuto. Noa ha rivendicato il diritto a una morte “dolce”, pianificata e poco invadente per chi le stava vicino. Non se n’è andata buttandosi sotto una metro, mettendo i bastoni tra le ruote a una folla di pendolari che avrebbero liquidato il suo suicidio più come un inconveniente tempistico che come un gesto disperato che coinvolge l’intera società. E in questo modo la sua morte è stata mediatamente più toccante.